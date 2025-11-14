< sekcia Regióny
V centre Košíc budú podávať dobročinnú polievku sv. Alžbety
Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Tradičná charitatívna akcia Polievka sv. Alžbety sa v centre Košíc uskutoční v piatok od 13.00 do 18.00 h. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti. Výťažok z tohtoročného dobročinného podujatia poputuje komunitnému centru aj občianskemu združeniu (OZ), ktoré sa venujú sociálnej oblasti.
Polievku budú podávať pri Dóme sv. Alžbety. „Pripravia ju šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, ktorí ju už tradične pripravujú v kuchyni Jedálne Vojvodská,“ uvádza magistrát.
Výťažok zo zbierky poputuje Psychosociálnemu centru Košice, ktoré vo svojom komunitnom centre na Adlerovej ulici poskytuje širokej verejnosti sociálne poradenstvo a pomáha pri hľadaní zamestnania a ubytovania, ako aj OZ Futrinka, ktorá sa venuje pomoci starším a chorým ľuďom. „V súčasnom období sa snaží o zriadenie mobilného hospicu pre dospelých, ktorý by poskytoval paliatívnu starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí,“ dodáva mesto.
Podujatie Polievka sv. Alžbety pripravuje mesto od roku 2019 a je súčasťou Festivalu sakrálneho umenia. Koná sa v čase osláv sv. Alžbety, ktorá je patrónkou mesta Košice. Vlani vyzbieraných 3600 eur prerozdelili medzi organizácie, ktoré sa starajú o ľudí v núdzi a podávajú aj pomocnú ruku jednotlivcom a rodinám na hranici chudoby.
