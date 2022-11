V centre Košíc osadili vianočný stromček, trhy spustia v decembri

Košice 21. novembra (TASR) - Centrum Košíc bude počas vianočných sviatkov zdobiť 20 metrov vysoká jedľa biela, pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici ju osadili v pondelok. Ako na tlačovej konferencii informovalo vedenie mesta, slávnostné otvorenie Košických rozprávkových Vianoc spolu s rozsvietením vianočného stromčeka a výzdoby sa uskutoční 5. decembra o 17.00 h.



Vianočné trhy neoficiálne odštartujú 3. decembra a trvať by mali do 23. decembra. Prevádzkovatelia však budú môcť svoje stánky otvoriť aj na Silvestra. Ako pre TASR uviedol vedúci referátu kultúry Richard Herrgott, celkovo by malo ísť o 46 stánkov, v ktorých návštevníci Hlavnej ulice nájdu rôzny tovar i služby. Súčasťou vianočných trhov bude aj Primátorský punč. Výťažok z neho poputuje rovným dielom štyrom organizáciám, a to tým, ktoré ho nedostali pred rokom, keď sa pre pandemické opatrenia zbierka nekonala. Ide o občianske združenia (OZ) Nestačí len prežiť, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a neziskové organizácie Dorka a Homo Homini.



Košičanov čaká aj niekoľko noviniek. Vianočnú guľu, ktorá skrášľovala priestor pri Dolnej bráne po minulé roky, tentoraz nahradí nový vianočný symbol. Nové prvky osadia aj v Mestskom parku. K svetelnej výzdobe z rozprávok Perinbaba, Červená čiapočka a O Jankovi a Marienke pribudne aj rozprávka Janko Hraško.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že dlhodobo v meste v rámci úsporných opatrení presadzujú LED vianočné osvetlenie. "Definitívne sme odstránili to, čo nebolo LED-kové, neekologické alebo čo nebolo nízkonákladové. Doplnenie, ktoré sme tento rok dokúpili, sme nastavili tak, aby bolo nízkoenergetické," uviedol pre TASR.



Ako doplnil, na konci Hlavnej ulice bude opäť umiestnený vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko, vysoký by mal byť 33 metrov.



Mesto aj počas tohto zimného obdobia plánuje sprístupniť ľadovú plochu v Mestskom parku. Klzisko chcú pre verejnosť otvoriť prvý decembrový týždeň, presný termín však bude závisieť od poveternostných podmienok. "Aktuálne sa nastavuje chladenie," spresnil primátor.



Čo sa týka samotného vianočného programu v rámci Košických rozprávkových Vianoc, podľa Herrgotta sa tento rok po technickej a finančnej stránke skladal veľmi ťažko. "Vďaka podpore a snahe vedenia mesta a sponzorov sa podarilo vyskladať pestrý, bohatý, rôznorodý program hodný druhého najväčšieho mesta na Slovensku," povedal. Jeho súčasťou budú okrem iného aj hudobné, spevácke či tanečné vystúpenia. Bližšie informácie o programe sú zverejnené na webovej stránke mesta.