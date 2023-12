V centre Košíc otvorili sériu podujatí Košické rozprávkové Vianoce

Košice 1. decembra (TASR) - Sériu podujatí Košické rozprávkové Vianoce slávnostne otvorili v centre mesta v piatok podvečer. Pre domácich i návštevníkov pripravili tanečnú a hudobnú šou. Súčasťou úvodného programu bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka a výzdoby v meste či otvorenie vianočných trhov.



"Programy sú postavené alebo zostavené takmer výlučne z domáceho prostredia. Je to hlavne kvôli tomu, že financie sú niekde úplne inde, než boli minulého roku. Na druhej strane máme veľké šťastie, že sme v druhom najväčšom meste krajiny, kde je aj tých iných, ak hovoríme nie vyslovene 'áčkových', interpretov naozaj veľmi veľa," povedal pre TASR šéf oddelenia kultúry magistrátu Richard Herrgott.



Tohtoročné vianočné trhy sú podľa neho opäť o niečo obohatené oproti tým predchádzajúcim. Pribudli napríklad mäsové či sladké špeciality. "Ak niekomu doposiaľ chýbalo trošku viac vianočného pečiva, tak teraz ho tam bude naozaj hodne," dodal s tým, že na Hlavnej ulici je viac ako 40 stánkov, ktoré budú otvorené každý deň do 23. decembra od 9.00 h. Nechýba ani tradičný Primátorský punč, ktorý budú čapovať denne medzi 16.00 až 20.00 h.



Centrum mesta zdobí 19 metrov vysoká jedľa biela so 14.000 svetelnými ozdobami. Na Hlavnej ulici je 150 svetelných ozdôb. Osvetlený je aj takzvaný most lásky spájajúci Mlynskú ulicu s Mestským parkom. V Mestskom parku sú aj tento rok svetelné inštalácie na motívy najznámejších slovenských rozprávok.



Program 28. ročníka Košických rozprávkových Vianoc je zverejnený na webovej stránke mesta.