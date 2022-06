V centre Košíc otvorili zmodernizovaný infopoint

Košice 27. júna (TASR) – Pre návštevníkov Košíc v centre mesta oficiálne otvorili vynovený infopoint. Slúžiť má aj znevýhodneným skupinám. Okrem debarierizácie priestorov je jeho súčasťou aj multimediálna miestnosť. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice Michaela Podoláková.



Visit Košice Infopoint sa nachádza v Historickej radnici na Hlavnej ulici. Pôvodné priestory podľa Podolákovej nespĺňali nároky návštevníka, ktorý chce nielen získať súbor informácií, ale tiež spoznať mesto ako kultúrnu destináciu so silným kreatívnym priemyslom v medzinárodnom kontexte. Podľa jej slov vďaka inovatívnemu dizajnu vznikol nový atraktívny informačný bod. "Návštevníci tu môžu nájsť informácie, čo sa práve v Košiciach deje, kúpiť si suveníry, ktoré vytvorili lokálni umelci a zažiť multimediálny zážitok v multimediálnej miestnosti, ktorú máme v pláne ďalej rozširovať o virtuálnu prehliadku Košíc," povedala. Prostredníctvom virtuálnych rezidencií by tu mali vystavovať aj diela multimediálnych umelcov z celého sveta.



Nová kompozícia priestoru umožňuje lepší pohyb osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu, a tým efektívnejšie využitie prezenčných modulov. Sluchovo a zrakovo znevýhodneným pomôžu s orientáciou Braillovo písmo, zvukové reproduktory a LED panel s textami vo viacerých jazykoch.



Modernizácia infopointu stála takmer 60.000 eur. Väčšinu nákladov pokryla dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. "Je to jeden z pilotných projektov, ktoré prinášajú nové technológie a digitalizácie do cestovného ruchu. Pre nás je práve táto oblasť veľmi dôležitá. Najmä v postpandemickej dobe, kedy sa cestovný ruch stále spamätáva, je nevyhnutné hľadať nové formy, ako osloviť nových návštevníkov," dodala štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková s tým, že rezort bude aj v budúcnosti podporovať vytváranie takýchto infocentier a ich modernizáciu.



Infopoint začali turisti využívať ešte pred jeho úplným dokončením vlani v júli, kedy v ňom chýbala práve multimediálna časť. Počas minuloročnej turistickej sezóny ho navštívilo viac ako 10.500 ľudí, z toho takmer štvrtina zo zahraničia.