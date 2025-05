V centre Košíc sa opäť stretnú desiatky historických vozidiel

Košice 9. mája (TASR) - Viac ako 80 unikátnych automobilov a motocyklov ponúkne na Hlavnej ulici v Košiciach 21. ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel Cassovia Retro. Táto prehliadka historických vozidiel je už tradičným podujatím, ktoré každoročne dopĺňa oslavy Dňa mesta Košice. TASR o tom z Veterán klubu Cassovia Retro informoval Igor Michalčík.



Nadšenci histórie štyroch kolies odštartujú v piatok spanilú jazdu v historickom centre mesta k našim južným susedom. Tam strávia víkend a celé podujatie vyvrcholí „súťažou krásy“ v nedeľu (11. 5.) opäť na Hlavnej ulici v Košiciach.



„Veteranizmus je diagnóza, ktorá robí radosť všetkým. Nám tým, že sa stretneme, spája sa tu komunita zanietených ľudí, a divákom tým, že si môžu nostalgicky zaspomínať na mladosť alebo sa len tak pokochať krásnymi autami,“ priblížil predseda klubu František Hrabčák.



Medzi autá, ktoré na aktuálnom ročníku budú pútať najviac pozornosti, patrí podľa klubu vzácny predvojnový model značky Mercedes Benz, taktiež Lancia Flaminia 2,8 Superleggera, ale aj luxusná limuzína vyrábaná v českej Kopřivnici - Tatra 87. Zástup zberateľských automobilov dopĺňajú aj historické motocykle, ako napríklad Honda CB 750 K2.



„Každé auto, do ktorého je vkladaná láska, starostlivosť, čas a najmä každý jeho majiteľ si zaslúži obdiv a úctu bez ohľadu na to, či ide o výnimočne vzácny veterán, alebo dostupnejšiu klasiku z minulých dôb. Dôležité je to zanietenie a úprimný vzťah k zachovávaniu automobilovej histórie,“ dodal člen klubu Patrik Stavrovský.



Klubová základňa s viac ako 40 členmi má vo svojich garážach vyše 100 historických vozidiel, ku ktorým každý rok pribúdajú ďalšie. Ročne organizujú dve hlavné veteránske stretnutia.