V centre Košíc slávnostne otvorili Maratónsky dom

Košice 6. mája (TASR) - V centre Košíc v utorok slávnostne otvorili Maratónsky dom. Návštevníkov prevedie históriou Medzinárodného maratónu mieru (MMM) a bude aj dejiskom kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav či ďalších aktivít týkajúcich sa MMM. Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Košice.



Takzvaný MarathonPoint bude pre verejnosť k dispozícii každý deň od 8.00 do 20.00 h. Nachádza sa na Hlavnej ulici 57 - blízko Dómu sv. Alžbety a Národného divadla, okolo ktorých prechádza od roku 1924 aj trasa maratónu.



Primátor Košíc Jaroslav Polaček pripomenul, že prostredníctvom Maratónskeho domu chcú zdieľať bohatú históriu a hodnoty MMM, ktoré prepojili aj s modernými technológiami. „Ide o veľkú udalosť a spolu s našimi partnermi z K13 - Košické kultúrne centrá a Maratónskeho klubu tým plníme aj sen zakladateľa MMM Vojtecha Bukovského. Náš maratón je nádherné podujatie spájajúce nielen všetkých Košičanov, ale aj ľudí rôznych národností, kultúr a vierovyznaní, ktorí sa odteraz môžu stretávať aj v týchto nádherných priestoroch,“ povedal.



Podľa šéfa košického maratónu Branislava Koniara bude MarathonPoint miestom, kde sa stále niečo deje. „V úzkej spolupráci s mestom Košice sa podarilo nájsť dôstojný priestor, kde dokážeme priblížiť návštevníkom, bežcom i fanúšikom množstvo príbehov a artefaktov najstaršieho maratónu v Európe. Podobne sú tieto témy spracované snáď iba v Aténach a v Berlíne, náš moderný koncept je však aj v tomto kontexte ojedinelý. MarathonPoint sa pre nás stáva súčasne výzvou neustále dopĺňať bohatý obsah a prinášať do jeho priestorov čo najviac zaujímavého programu,“ uviedol s tým, že expozícia sa bude postupne rozširovať.



Jej centrom je však podľa neho Maratónpédia, ktorá návštevníkom umožňuje zahĺbiť sa do maratónskeho diania na piatich veľkorozmerných dotykových paneloch. Obsahuje viac ako milión znakov a rozsiahlu obrazovú časť, čo z nich robí zaujímavú encyklopédiu pre všetkých návštevníkov.