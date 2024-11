V centre Košíc spúšťajú vianočné trhy, vyhliadkový kolotoč aj klzisko

Košice 29. novembra (TASR) - Mesto Košice spúšťa v piatok na Hlavnej ulici vianočné trhy, vyhliadkový kolotoč známy ako Košické oko aj klzisko v Mestskom parku. Informuje o tom na svojej webovej stránke. Rozsvietenie vianočného stromčeka a výzdoby, čím sa oficiálne začnú Košické rozprávkové Vianoce, je na programe v nedeľu (1. 12.).



Na Hlavnej ulici bude pripravených 46 stánkov. Prví trhovníci začnú predávať svoje výrobky a pochutiny v piatok na poludnie. Tento rok pribudne do ponuky aj vianočné pečivo a cukrovinky. Magistrát pripomína, že od nedele do 23. decembra sa bude vždy medzi 16.00 - 20.00 h čapovať primátorský punč, ktorého výťažok sa rozdelí medzi organizácie venujúce sa charite. Vianočné trhy budú v severnej časti Hlavnej ulice otvorené každý deň od 11.00 h. S výnimkou 24. a 25. decembra budú v prevádzke do konca roka.



Na južnom konci Hlavnej ulice pribudol aj 33-metrov vysoký vyhliadkový kolotoč, ktorý bude k dispozícii denne od 12.00 do 22.00 h. Budúci týždeň k nemu pribudne aj takzvaný benátsky kolotoč pre najmenších.



O 15.30 h sa začne korčuľovanie na klzisku v Mestskom parku. Pre verejnosť bude otvorené od 9.00 zväčša do 20.00 h. O niečo dlhšie ho budú môcť večer využiť amatérski hokejisti. K dispozícii bude aj požičiavanie či brúsenie korčúľ. "Všetkých Košičanov pozývame, aby si prišli zakorčuľovať na čerstvom vzduchu, urobili tak aj niečo pre svoju kondíciu a zažili úchvatnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. V piatok sme im navyše pripravili darček v podobe bezplatného korčuľovania a atraktívneho programu," dodal primátor Jaroslav Polaček.