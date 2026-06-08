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V centre L. Mikuláša pribudla na letnú sezónu nová kvetinová výzdoba
Rozkvitnutý fotopoint je výsledkom ručnej práce.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. júna (TASR) - V centre Liptovského Mikuláša pribudla na letnú sezónu nová kvetinová výzdoba. Fotopoint na Námestí osloboditeľov pri Kostole sv. Mikuláša zdobí 1200 kvetov v odtieňoch ružovej, bielej a bordovej farby. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová, na výzdobu nápisu Liptovský Mikuláš použili 600 ruží, 400 pivónií a 200 gerber.
Rozkvitnutý fotopoint je výsledkom ručnej práce. Prípravu a inštaláciu zvládla liptovskomikulášska kvetinárka počas jedného týždňa. Kvety sú upevnené na preglejkovom podklade pomocou viazacích pások a lepidla. Podľa samosprávy je výhodou, že inštaláciu bude možné využiť aj v ďalších rokoch.
„Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov, aby sa pri novom kvetinovom nápise odfotili a vychutnali si atmosféru historického centra,“ spresnila Nemcová s tým, že kvetinový nápis dopĺňa aj 5500 živých kvetov vysadených v pešej zóne, ktoré počas leta rozžiaria centrum mesta pestrými farbami.
„Liptovský Mikuláš patrí medzi najkrajšie a najudržiavanejšie mestá na Slovensku. Máme udržiavané verejné priestory, krásne parky, tisíce kvetov v celom meste a čisté ulice. Napriek tomu stále hľadáme nové nápady, ako naše mesto ešte viac skrášliť. Verím, že aj táto kvetinová inštalácia prispeje k príjemnej atmosfére v centre,“ dodal primátor Ján Blcháč.
Rozkvitnutý fotopoint je výsledkom ručnej práce. Prípravu a inštaláciu zvládla liptovskomikulášska kvetinárka počas jedného týždňa. Kvety sú upevnené na preglejkovom podklade pomocou viazacích pások a lepidla. Podľa samosprávy je výhodou, že inštaláciu bude možné využiť aj v ďalších rokoch.
„Mesto pozýva obyvateľov aj návštevníkov, aby sa pri novom kvetinovom nápise odfotili a vychutnali si atmosféru historického centra,“ spresnila Nemcová s tým, že kvetinový nápis dopĺňa aj 5500 živých kvetov vysadených v pešej zóne, ktoré počas leta rozžiaria centrum mesta pestrými farbami.
„Liptovský Mikuláš patrí medzi najkrajšie a najudržiavanejšie mestá na Slovensku. Máme udržiavané verejné priestory, krásne parky, tisíce kvetov v celom meste a čisté ulice. Napriek tomu stále hľadáme nové nápady, ako naše mesto ešte viac skrášliť. Verím, že aj táto kvetinová inštalácia prispeje k príjemnej atmosfére v centre,“ dodal primátor Ján Blcháč.