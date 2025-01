Liptovský Mikuláš 1. januára (TASR) - V centre Liptovského Mikuláša sa upravil čas na vjazd do pešej zóny. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke.



V historickom centre mesta sa často pohybujú zásobovacie autá, od začiatku roka preto samospráva pristúpila k úprave. "Zmena sa týka povoleného času na vjazd do pešej zóny zásobovacím autám, vozidlám kuriérskej a donáškovej služby. Od 1. januára 2025 im bude povolený vjazd z Ulice Milana Pišúta a z Ulice 1. mája od 5.00 do 10.00 h," spresnila Jana Vargová z odboru dopravy mestského úradu.