V centre Liptovského Mikuláša vyrástla lezecká stena
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. mája (TASR) - V centre Liptovského Mikuláša vyrástla takmer päť metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena. Lezci ju pripravujú na Európsky pohár v športovom lezení v disciplíne boulder, v ktorej si 16. a 17. mája zmeria sily približne 171 súťažiacich z 32 krajín priamo na Námestí osloboditeľov.
Bouldering sa vyznačuje extrémnymi maximálne desiatimi pohybmi, ktoré lezci vykonávajú bez istenia lanom. Lezci padajú do mäkkej podlahy alebo mäkkých matracov. „V podstate je bouldering to najextrémnejšie, čo športovci vedia zvládať v športovom lezení. Musia mať dobré svaly, dobré lezečky, dobré magnézium a dobrú predstavivosť, pretože je to veľmi komplexný šport. Okrem telesnej sily treba veľa pohybových daností, inteligencie atď.,“ priblížil súťažnú disciplínu predseda Slovenského horolezeckého spolku James Anton Pacek.
Organizátori chcú inšpirovať širšiu verejnosť skúsiť tento šport. Na námestí pribudnú okrem hlavnej lezeckej steny aj dve malé steny, na ktorých si budú môcť vyskúšať liezť deti a mladí za asistencie lezeckých inštruktorov. „Môžu si tam vyskúšať rôzne cesty po farebných chytoch alebo po zábavných chytoch, ako napríklad po korytnačkách, po nosorožcoch a podobných veciach,“ spresnil Matej Hulej z lezeckej steny Lozilla s tým, že v posledných rokoch evidujú zvýšený záujem o lezenie.
Európsky pohár je obohatením 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš, ktoré si v tomto roku samospráva pripomína. „My sme mesto medzi horami a takto tie hory symbolicky prinesieme priamo do historického centra mesta. Toto podujatie je zároveň potvrdenie, že Liptovskomikulášania majú radi šport akéhokoľvek druhu, a toto je niečo nové, čím obohatíme tú ponuku,“ podotkol primátor Ján Blcháč.
Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková doplnila, že región Liptov má výborné infraštruktúrne podmienky aj skúsenosti s organizáciou takýchto a podobných športových podujatí európskeho a svetového významu. „Veľmi sa tešíme, že si organizátori vybrali práve Liptov a Liptovský Mikuláš. Samozrejme, urobíme všetko pre to, aby to región zvládol na výbornú a aby to bola skvelá prezentácia regiónu Liptov doma aj v zahraničí,“ dodala Bartková.
