Sobota 21. marec 2026
V centre Liptovského Mikuláša zmodernizujú verejné osvetlenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na projekt mesto získalo externé zdroje z Environmentálneho fondu vo výške 69.000 eur.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. marca (TASR) - Menej porúch, príjemnejšie osvetlenie a finančnú úsporu prinesie nové osvetlenie pešej zóny v historickom centre mesta Liptovský Mikuláš. Informovala o tom hovorkyňa mesta Romana Nemcová.

Staré výbojky radnica do leta nahradí modernou LED technológiou. Na projekt mesto získalo externé zdroje z Environmentálneho fondu vo výške 69.000 eur.

Súčasné výbojkové svietidlá už dosluhujú, sú poruchové a ich opravy sú čoraz náročnejšie aj finančne. V centre mesta preto vymeníme 130 svietidiel za LED technológiu, úspora na energiách dosiahne približne 70 percent,“ uviedol primátor Ján Blcháč.

Nové svietidlá osadia do existujúcich tiel lámp, ktoré prejdú technickou úpravou. Súčasťou modernizácie bude aj inštalácia riadiacich jednotiek, ktoré v budúcnosti umožnia inteligentné riadenie verejného osvetlenia.
