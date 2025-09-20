< sekcia Regióny
V centre mesta Bratislava zaznie výzva na zákaz potratov
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - V hlavnom meste sa v sobotu popoludní uskutoční už štvrtý pochod Bratislava za život. Jeho účastníci chcú vyzvať na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie.
Zhromaždenie Bratislava za život sa začne v sobotu o 15.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave, následne prejde bratislavskými ulicami. Podujatie organizujú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Asociácia za život a rodinu a Pro-Life Action, koná sa pod záštitou bratislavskej arcidiecézy.
