V centre mesta Bratislava zaznie výzva na zákaz potratov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Zhromaždenie Bratislava za život sa začne v sobotu o 15.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave, následne prejde bratislavskými ulicami.

Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - V hlavnom meste sa v sobotu popoludní uskutoční už štvrtý pochod Bratislava za život. Jeho účastníci chcú vyzvať na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie.

Organizátori pochodu sú presvedčení, že ochrana života nenarodených je najpálčivejšou výzvou v oblasti ochrany ľudských práv v dnešnej spoločnosti. „Ochrana života každého človeka nie je súkromnou vecou, ide o základné ľudské právo a je potrebné sa zaň verejne postaviť. Všetci ľudia sú si rovní, preto musí byť rešpektované aj ich právo na život,“ uviedla v súvislosti podujatím jeho hovorkyňa Rebeka Lukáčová.

Zhromaždenie Bratislava za život sa začne v sobotu o 15.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave, následne prejde bratislavskými ulicami. Podujatie organizujú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Asociácia za život a rodinu a Pro-Life Action, koná sa pod záštitou bratislavskej arcidiecézy.
