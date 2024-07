V centre Popradu štartuje festival Made in Slovakia

Poprad 30. júla (TASR) - V centre Popradu v utorok štartuje 12. ročník festivalu všetkého slovenského "Made in Slovakia". Samospráva na webovej stránke informovala, že tento rok zaplní Námestie sv. Egídia 125 predajcov z celého Slovenska zo všetkých oblastí, ktoré nejakým spôsobom našu krajinu charakterizujú, a to od minulosti až po súčasnosť.



"Návštevníkov čakajú napríklad včelie produkty, ručne tkané koberce, rezby, čili produkty, ľanové výrobky, modelovaná keramika, kožené výrobky a podobne," vymenovalo mesto. Podujatie spestria gastroprevádzky rôzneho druhu a tohto roku prvýkrát aj tzv. foodtrucky. Návštevníci sa môžu tešiť na rôzne nápoje aj tradičné trhové pochúťky.



"Prezentáciu a predaj slovenských výrobkov doplní aj bohatý sprievodný program v podobe detských atrakcií v spolupráci s centrom voľného času od stredy 31. júla do piatka 2. augusta vždy od 14.00 do 18.00 h," dodáva samospráva s tým, že tento rok sa na pódiu v tzv. medzikostolí predstaví niekoľko slovenských interpretov. V úvodný deň festivalu to bude skupina SHE&ME a v stredu sa predstaví Robo Papp & Band. Vo štvrtok (1. 8.) chystajú koncerty Števa Repku Gorals a Sama Tomečka s Milujem Slovensko Band. Kultúrny program uzatvorí v piatok miesta kapela 4KA a po nej Ľudo Kuruc Band s hitmi Karola Duchoňa.



Podujatie potrvá do soboty (3. 8.), samospráva ho organizuje v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.