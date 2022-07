V centre pre utečencov pomohli za vyše štvrťrok takmer 54.000 ľuďom

Bratislava 16. júla (TASR) – Veľkokapacitné asistenčné centrum pre utečencov z Ukrajiny na Bottovej ulici v Bratislave funguje už viac ako tri mesiace, za ten čas poskytlo služby takmer 54.000 ľuďom. Najviac z nich prichádza v súvislosti so spracovaním dávok v hmotnej núdzi, nasleduje vybavovanie žiadostí o dočasné útočisko. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Najviac ľudí prichádza v súvislosti so spracovaním dávok v hmotnej núdzi, ktoré momentálne poskytujú UNHCR a Červený kríž. Na druhom mieste je vybavovanie žiadostí o dočasné útočisko u cudzineckej polície. Nasleduje vydávanie materiálnej pomoci, kurzy slovenského jazyka a žiadosti o ubytovanie," priblížila Schmucková.



Asistenčné centrum je v súčasnosti otvorené počas pracovných dní, a to od 8.00 do 20.00 h. K úprave pristúpilo mesto v reakcii na nízky dopyt po službách centra počas jednotlivých dní a tiež nízky počet návštev vo večerných hodinách a počas víkendov. Mesto ich považuje za dostatočné. "V prípade potreby o núdzové ubytovanie máme k dispozícii kapacity v administratívnej budove a športovej hale na Pasienkoch, kde môžu ľudia prenocovať a následne prísť na Bottovu vybaviť, čo potrebujú," podotkla Schmucková.



Centru pomoci otvorili 28. marca. Zriadilo ho mesto Bratislava v spolupráci so štátom, neziskovým a súkromným sektorom v priestoroch bývalej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej. Okrem stravy tam nájdu utečenci potrebné informácie, priestor na oddych a vybavenie si potrebnej dokumentácie. Oddelenie tam má aj cudzinecká polícia. K dispozícii majú zdravotnú, právnu, psychologickú či sociálnu pomoc. Poskytované sú i jazykové kurzy a pracovné poradenstvo, vytvorené sú tiež zóny na komunitné aktivity a aktívne trávenie času. V centre sú taktiež detské kútiky.