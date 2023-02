V centre Ružomberku sa množia prípady nočných bitiek

Ružomberok 1. februára (TASR) – Pre množiace sa nočné bitky na ružomberských diskotékach a v uliciach budú policajti robiť v centre mesta intenzívnejšie kontroly. Po stretnutí vedenia mesta Ružomberok so zástupcami mestskej a štátnej polície to potvrdil hovorca primátora Vladimír Miškovčík.



"V uplynulom období sa najmä v centre mesta množia prípady nočných bitiek na diskotékach, ktoré mnohokrát pokračujú aj v uliciach mesta. Počnúc dnešným dňom sa preto v súčinnosti Mestskej polície Ružomberok a Policajného zboru zvýšia preventívne kontroly v centre, a to najmä v nočných hodinách," priblížil Miškovčík.



Mestská polícia na pracovnom stretnutí informovala, že za uplynulých 17 dní skontrolovala vstup do pešej zóny viac ako 400 vozidlám. V priemere je to 23 áut denne. "Pešia zóna ma slúžiť najmä chodcom a cyklistom, preto budú kontroly naďalej pokračovať s cieľom znížiť tieto alarmujúce čísla," povedal Miškovčík.



Primátor mesta Ľubomír Kubáň uviedol, že prácu mestskej polície napriek tomu, že je rozmanitá a potrebná, niekedy nie je dostatočne vidieť. "Chceme lepšiemu obrazu o práci polície pomôcť, budeme preto pravidelne uverejňovať informácie o činnosti mestských policajtov," povedal po stretnutí Kubáň.