V centre Skalice pribudli tri tabule, poskytujú náhľad do minulosti

Skalica 12. októbra (TASR) - V centre Skalice pribudli na troch rôznych miestach sklené tabule, ktoré poskytujú náhľad do minulosti prostredníctvom dobovej fotografie zobrazujúcej líniové kresby dnes už neexistujúcich objektov. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



Okná do minulosti sú umiestnené na Námestí slobody a na časti Štefánikovej ulice. "Jedno zobrazuje pohľad na bývalý Mestský hotel, druhé na bývalé meštianske domy (už neexistujúce - asanované) na Veľkom rínku a tretie pripomína hasičskú zbrojnicu," priblížila radnica.



Celkový rozpočet na projekt Okná do minulosti bol podľa samosprávy 6500 eur. Krajská inovačná a rozvojová agentúra mestu schválila dotáciu vo výške 6000 eur, zvyšok hradilo mesto spolufinancovaním.