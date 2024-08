V Centre služieb Lúč začali využívať na rehabilitáciu canisterapiu

Považská Bystrica 1. augusta (TASR) - V Centre sociálnych služieb (CSS) Lúč v Považskej Bystrici, zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), začali využívať na relax a rehabilitáciu klientov canisterapiu. Informovala o tom Lenka Ďurášiová z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



"CSS Lúč prichádza s novinkou pre svojich klientov, ktorí budú môcť pravidelne zažívať novú formu terapie - canisterapiu. Až do konca roka budú relaxovať a rehabilitovať v prítomnosti troch terapeutických buldočkov," uviedla Ďurášiová.



Canisterapia podľa nej rozvíja hrubú a jemnú motoriku, podporuje verbálnu i neverbálnu komunikáciu a pomáha pri orientácii v čase a priestore. Podporuje sústredenie a zlepšuje pamäť a zároveň rozvíja empatiu a sociálne interakcie, čím podporuje sociálne cítenie. Má tiež pozitívny vplyv na fyzickú rehabilitáciu a relaxáciu. Osvedčila sa aj pri liečbe agresie a rôznych foriem demencie.



"Canisterapiu poskytujú vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a je veľmi žiadaná. Sme radi, ak môžeme prinášať do zariadení rôzne terapie a odborné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. V CSS Jesienka v Myjave majú vlastného terapeutického psíka, keďže majiteľka je zamestnankyňou zariadenia. V ďalších prichádzajú terapeuti so svojimi psíkmi na základe dohody a spolupráce," povedala vedúca oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.