V centre sociálnych služieb v Rohove urobili čistiareň odpadových vôd

Rohov 20. októbra (TASR) - V areáli Centra sociálnych služieb v Rohove, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), bola vybudovaná nová čistiareň odpadových vôd, ktorá aktuálne funguje v skúšobnej prevádzke. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Po jej vyhodnotení a kolaudácii stavby bude uvedená do plného užívania. Do realizácie projektu investoval Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ centra takmer 410.000 eur. "Systematicky investujeme do modernizácie zariadení sociálnych služieb. Novou čistiarňou v zariadení v Rohove sa vyriešil dlhodobý problém s kanalizáciou a zlepšili sa podmienky pre 120 klientov," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Čistiareň je navrhnutá na základe najnovších poznatkov v oblasti mechanicko-biologického a chemického čistenia odpadových vôd s prihliadnutím k používaným a overeným technológiám. Je prepojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu z hlavnej budovy a z ubytovacích zariadení.