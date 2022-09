V Centre sociálnych služieb v Tovarnom pribudol objekt prvého kontaktu

Tovarné 27. septembra (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) Ametyst Tovarné v okrese Vranov nad Topľou prešlo ďalšou rekonštrukciou. V zariadení pribudol objekt prvého kontaktu pre návštevníkov a dodávateľov, bezpečnostné oplotenie s bránou a montované sklady na komunálny odpad. Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý zariadenie spravuje, tu z vlastných zdrojov preinvestoval viac ako 75.400 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Teším sa, že po roku v tomto zariadení odovzdávame do užívania ďalšie objekty, respektíve zrealizované projekty, ktoré prispejú k skvalitneniu jeho poskytovaných služieb a zjednodušia život tak klientom CSS, ako aj jeho zamestnancom. Najviac, takmer 53.000 eur, sme tu najnovšie zainvestovali do rekonštrukcie bývalého objektu predajne potravín, ktorý sme zmenili na polyfunkčný objekt prvého kontaktu," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Objekt prvého kontaktu bude slúžiť na monitorovanie pohybu príchodov a odchodov návštevníkov zariadenia a jeho dodávateľov.



Okrem objektu prvého kontaktu má zariadenie aj nové oplotenie s bránou v zadnej časti areálu v dĺžke 250 metrov. Ako povedala Jeleňová, bolo vybudované na zvýšenie bezpečnosti klientov zariadenia, ktorými sú najčastejšie pacienti s demenciou, Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou, a tiež z dôvodu ochrany CSS pred lesnou zverou. Kraj na tento účel požil finančné prostriedky zo svojho rozpočtu vo výške takmer 15.000 eur.



Novinkou v zariadení sú aj nové montované sklady na komunálny odpad za 8000 eur. Pôvodné na to vyčlenené priestory, poznačené vekom, boli nahradené kvalitnejšími oceľovými skladmi s novou podkladovou plochou.



"V CSS Ametyst Tovarné s kapacitou 180 miest sa do opráv a skvalitnenia zariadenia za posledné obdobie preinvestovalo zo zdrojov PSK a čiastočne aj z iných externých zdrojov celkovo viac ako 780.000 eur. Prostriedky boli použité okrem celkovej rekonštrukcie objektu podporovaného bývania, jeho oplotenia a interiéru taktiež na zateplenie obvodového a strešného plášťa hlavnej budovy, rekonštrukciu teplovodu, kúpeľní i dovybavenie kuchyne zariadenia," dodala Jeleňová.