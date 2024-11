V centre Spišského Podhradia osadia nádrže na dažďovú vodu

Spišské Podhradie 4. novembra (TASR) - V Spišskom Podhradí na budúci rok zrealizujú ďalšie vodozádržné opatrenia. Mesto získalo na projekt dotáciu z plánu obnovy vo výške viac ako 600.000 eur. Primátor Michal Kapusta pre TASR uviedol, že zámer je rozdelený na tri hlavné aktivity.



"Prvou je osadenie nádrží na zachytávanie dažďovej vody na Mariánskom námestí. Jedna je 15.000-litrová, ktorá bude zachytávať vodu zo strechy budovy mestského úradu a druhá, väčšia 30.000-litrová z ďalších siedmich budov od úradu po evanjelický kostol. Nádrže budú zakopané pod zemou a vodu z nich budeme využívať na zavlažovanie mestskej zelene, prípadne poslúži hasičom v prípade požiaru," priblížil Kapusta.



Ďalším opatrením je premena asfaltového parkoviska pod Spišským hradom na vodopriepustnú plochu, ktorá bude zachytávať vodu z hradného kopca a odvádzať ju do podzemia. Treťou časťou projektu je výsadba stromov, okrasných drevín a kvetín v centre a širšom centre mesta.



Samospráva aktuálne čaká na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následne vyhlási verejné obstarávanie. Primátor predpokladá, že projekt zrealizujú v budúcom roku, parkovisko pod hradom bude v prevádzke zrejme od roku 2026. "Je to zámer, na ktorom pracujeme štyri roky, zostalo to visieť, pretože na námestí sú aj budovy podnikateľov a preto nám to nechceli schváliť. My sme projekt neprerábali a teraz nám to schválili, pretože vyhodnotili, že je jedno, z akej strechy tá voda tečie," dodal primátor. Verí, že tieto opatrenia, ktoré zvedú vodu mimo verejnej kanalizácie, budú nápomocné aj pri možných povodniach.



Kapusta podotkol, že ide už o piaty projekt vodozádržných opatrení, ktoré sa im podarilo v posledných rokoch zrealizovať. Vodopriepustné plochy majú napríklad aj na parkovisku pri Spišskej Kapitule či pri koncertnej sále.