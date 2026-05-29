Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
V centre Stupavy spustia od pondelka spoplatnené parkovanie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Stupava 29. mája (TASR) - Od pondelka 1. júna bude v centrálnej časti Stupavy platiť regulované parkovanie. Prevádzka bude spustená na parkovisku pri Hlavnej ulici oproti supermarketu a na parkoviskách na Námestí sv. Trojice spolu s parkoviskom na Slovenskej ulici.

„Cieľom zavedenia regulovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne je zvýšiť dostupnosť parkovacích miest počas dňa pre návštevníkov centra, ako aj zákazníkov miestnych prevádzok a služieb,“ pripomína samospráva na sociálnej sieti. Upozorňuje, že v oboch zónach bude parkovanie spoplatnené v pracovné dni od 8.00 do 17.30 h, na Hlavnej ulici aj v sobotu od 8.00 do 12.00 h.

„Obe lokality budú jasne označené smerovníkmi a informačnými tabuľami, ktoré budú parkujúcich usmerňovať o platených hodinách parkovania a aj o možnostiach úhrady za parkovanie,“ informuje samospráva.

Pravidlá spoplatneného parkovania zaviedlo mesto svojím všeobecne záväzným nariadením, ktoré prijali poslanci Stupavy na rokovaní mestského zastupiteľstva v máji 2025.
