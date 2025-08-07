Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V centre Topoľčian vznikne zdieľaný chodník pre chodcov i cyklistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Nový zdieľaný chodník povedie od Železničnej stanice po cyklocestu na Tribečskej ulici.

Topoľčany 7. augusta (TASR) - Topoľčianska radnica finišuje s rekonštrukciou frekventovaného chodníka na Ulici československej armády. Ako uviedla primátorka Alexandra Gieciová, po dokončení nebude slúžiť iba chodcom, ale aj cyklistom.

Podľa Gieciovej ide o hlavný ťah mestom, ktorý je hojne využívaný verejnosťou. „Preto sme sa rozhodli na ľavej strane vytvoriť zdieľanú komunikáciu pre chodcov i cyklistov,“ informovala primátorka.

Nový zdieľaný chodník povedie od Železničnej stanice po cyklocestu na Tribečskej ulici. „Tým pádom sa bude možné napojiť na už existujúce cyklotrasy a vznikne tak bezpečnejšia infraštruktúra pre všetkých, chodcov, cyklistov aj šoférov,“ doplnila Gieciová.
