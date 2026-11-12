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V centre Trenčína už stojí vianočný strom, rozsvietia ho 27. novembra

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Strom rástol v Trenčíne na Smetanovej ulici, mesto ho dostalo ako dar od Rotary Clubu Trenčín. Vianočný stromček rozsvietia už 27. novembra o 16.00 h.

Autor TASR
Trenčín 12. novembra (TASR) - V centre Trenčína pred Piaristickým kostolom sv. Františka Xaverského na Mierovom námestí už stojí vianočný strom. Duglaska tisolistá je vysoká 18 metrov, strom rozsvietia 27. novembra. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Strom rástol v Trenčíne na Smetanovej ulici, mesto ho dostalo ako dar od Rotary Clubu Trenčín. Vianočný stromček rozsvietia už 27. novembra o 16.00 h. Súčasťou rozsvietenia bude spievanie tradičných kolied.

Slávnostným rozsvietením stromčeka symbolicky otvoríme vianočné trhy v Trenčíne a zároveň odštartujeme záverečný víkend Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026,“ doplnila hovorkyňa.
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