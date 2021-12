V centre Trenčína zredukovali vývoz odpadu na 4 dni v týždni

Trenčín 6. decembra (TASR) – Od začiatku decembra vyvážajú odpad z centra Trenčína z uličných nádob len štyrikrát do týždňa a nie každý deň ako doteraz, informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová s tým, že zredukovanie vývozu sa dotkne prevádzok v centre mesta i obyvateľov.



„Vzhľadom na pandemickú situáciu, zníženú mobilitu ľudí a uzatvorené prevádzky nie je potrebné robiť vývozy odpadu z centra mesta každý deň, preto bude frekvencia vývozu znížená zo sedemkrát týždenne na štyrikrát týždenne. Vývoz sa bude robiť v pondelok, stredu, piatok a sobotu,“ informovala hovorkyňa.



Prevádzky, ktoré boli zvyknuté vykladať vrecia s odpadom každý deň, budú po novom vykladať vrecia s odpadom k najbližšej uličnej nádobe len v tieto dni (pondelok, streda, piatok, sobota) a to v čase od 8.00 do 9.00 h. Potom zabezpečí ich odvoz zberová spoločnosť.



„Pre občanov žijúcich v centre mesta sa mení vývozný deň ich nádoby. Doteraz nádobu na komunálny odpad vykladali na vývoz vo štvrtok, aktuálne ju budú musieť vykladať v stredu. Táto zmena bude platiť od tohto týždňa až do odvolania. Znamená to, že vývoz z 9. decembra už bude presunutý na 8. decembra,“ zdôraznila Ságová.