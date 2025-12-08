Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. december 2025Meniny má Marína
< sekcia Regióny

V centre Trnavy bude Vianočná charitatívna zbierka pre Nadáciu Dar

.
Archívna snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Návštevníci budú môcť prispieť dobrovoľnou sumou a zároveň si odniesť originálne ručne vyrábané výrobky, ktoré pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl.

Autor TASR
Trnava 8. decembra (TASR) - Na trnavskej pešej zóne sa v utorok (9. 12.) uskutoční Vianočná charitatívna zbierka pre krajskú Nadáciu Dar. Charitatívny stánok bude otvorený od 12.00 do 17.00 h. Výťažok zo zbierky poputuje na podporu konkrétnych rodín, detí so zdravotným znevýhodnením, seniorov, ľudí v núdzi či osamelých rodičov v náročných životných situáciách. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Návštevníci budú môcť prispieť dobrovoľnou sumou a zároveň si odniesť originálne ručne vyrábané výrobky, ktoré pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl. „Každý dobrovoľný príspevok v našom stánku znamená nielen finančnú pomoc, ale aj prejav spolupatričnosti voči tým, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedla správkyňa Nadácie Dar Ivana Ondrušková.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Pamätáte si pravopis a slovenčinu zo školy?

NORRIS SA STAL MAJSTROM SVETA: Bola to dlhá cesta

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková