V centre Trnavy bude Vianočná charitatívna zbierka pre Nadáciu Dar
Návštevníci budú môcť prispieť dobrovoľnou sumou a zároveň si odniesť originálne ručne vyrábané výrobky, ktoré pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl.
Autor TASR
Trnava 8. decembra (TASR) - Na trnavskej pešej zóne sa v utorok (9. 12.) uskutoční Vianočná charitatívna zbierka pre krajskú Nadáciu Dar. Charitatívny stánok bude otvorený od 12.00 do 17.00 h. Výťažok zo zbierky poputuje na podporu konkrétnych rodín, detí so zdravotným znevýhodnením, seniorov, ľudí v núdzi či osamelých rodičov v náročných životných situáciách. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Návštevníci budú môcť prispieť dobrovoľnou sumou a zároveň si odniesť originálne ručne vyrábané výrobky, ktoré pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl. „Každý dobrovoľný príspevok v našom stánku znamená nielen finančnú pomoc, ale aj prejav spolupatričnosti voči tým, ktorí to najviac potrebujú,“ uviedla správkyňa Nadácie Dar Ivana Ondrušková.
