V centre výcviku Lešť sa začína záverečná fáza cvičenia Slovenský štít

Lešť 21. marca (TASR) – V centre výcviku Lešť vo Zvolenskom okrese sa začína záverečná fáza cvičenia Slovenský štít. Informovali o tom v utorok na Lešti dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď a brigádny generál Ivan Pach.



Ako uviedol Naď, na najväčšom medzinárodnom vojenskom cvičení na území SR sa zúčastňuje 2000 vojakov siedmich krajín. Sú nimi okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovinsko a Spojené štáty americké. Dodal, že cvičenie poskytuje možnosť precvičiť všetkých zúčastnených veliteľov a štáby v rozhodovaní, plánovacích postupoch a velení. Patrí tam aj riadenie spoločných operácií vysokej intenzity v nadnárodnom prostredí. Vytvára tiež podmienky na hodnotenie mnohonárodného práporu.



Dočasne poverený minister obrany pripomenul, že súčasťou cvičenia je viac ako 420 kusov veľkej bojovej techniky. Cieľom Slovenského štítu je podľa neho odhaliť i nedostatky slovenskej armády a jej slabšie stránky. "S príchodom novej techniky, ktorú sme obstarali, však bude úroveň iba narastať," podotkol. Doplnil, že spolupráca v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie v rámci obrany je kvalitná. "Súdržnosť je taká silná, ako si v minulosti nepamätám. Nemám pochybnosť o tom, že by Aliancia neobránila všetkých svojich členov," vyhlásil. Rusko je však podľa jeho slov aj napriek tomu hrozbou. "Či sa nám to páči alebo nie, musíme byť pripravení na všetky scenáre, pretože vidíme, že z Kremľa môže prísť čokoľvek," konštatoval.



Pach poznamenal, že koncepčné cvičenia Slovenského štítu sú od roku 2015 rovnaké. "Minulý a aj tento rok však sú ovplyvnené situáciou na Ukrajine a našimi poznatkami z prebiehajúcich bojov. Takže aj taktika jednotlivých jednotiek sa prispôsobuje," spomenul. Podotkol, že 2000 vojakov na cvičení nie je úplne štandardný počet, za posledné roky je však najväčší. "Okrem iného plníme aj ďalšie úlohy, časť našich vojakov išla v uplynulých dňoch napríklad pomáhať k požiaru do Banskej Štiavnice," dodal.