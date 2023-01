V Cerove finalizujú obnovu úradu, získali na to vyše pol milióna eur

Cerovo 17. januára (TASR) - Obyvatelia Cerova v okrese Krupina by mali mať od marca k dispozícii zrekonštruovaný obecný úrad. V objekte má okrem kancelárií úradu svoje miesto aj pošta, je tam aj spoločenská sála a knižnica. Na obnovu získala tamojšia samospráva finančnú podporu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



"Získali sme približne 560.000 eur, obec však ešte bude uhrádzať spoluúčasť a neoprávnené výdavky vo výške zhruba 50.000 eur," uviedla pre TASR starostka Margita Boďová. Obnova sa začala vlani v novembri, na konci februára 2023 by mal zhotoviteľ stavbu odovzdať.



Budova z 80. rokov minulého storočia je už zateplená, zrekonštruovaná je tiež strecha, vymenené sú aj okná, aktuálne sa mení elektroinštalácia a tepelné rozvody. Súbežne sa pracuje aj na zveľadení interiéru.



Na obnovu úradu mala obec projekt už v roku 2016. Výzvy na čerpanie peňazí z eurofondov však neumožňovali prispievať na rekonštrukcie budov, ktoré spoluvlastnia aj iné subjekty. Obec preto poštu odkúpila a priestor jej následne prenajala. Do výzvy Ministerstva životného prostredia SR na obnovu takýchto budov sa potom zapojila začiatkom roku 2022. "Už v máji sme dostali vyrozumenie, že nám financie na rekonštrukciu schválili," pripomenula starostka.



V obci s 564 obyvateľmi je to najväčšia investícia za uplynulých niekoľko rokov. V roku 2021 zrealizovali prestavbu obecnej budovy na komunitné centrum, keď na to získali 168.000 eur z Ministerstva vnútra SR.