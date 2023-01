V Cerove postavia nájomnú bytovku s 18 bytmi

Cerovo 18. januára (TASR) – Nájomnú bytovku s 18 bytmi plánuje zrealizovať obec Cerovo v okrese Krupina. Budovu v náklade zhruba 1,9 milióna eur chcú postaviť prostredníctvom externého zhotoviteľa, pri čom financovať by sa mala s pomocou úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).



"Registrujeme až 36 žiadostí o takúto formu bývania. Asi polovicu žiadateľov tvoria ľudia, ktorí nepochádzajú z našej obce a sú napríklad aj z Krupiny, kde sú náklady na bývanie v nájomných bytoch ešte vyššie, ako predpokladáme u nás," uviedla pre TASR starostka Margita Boďová.



Bytovka by mala vyrásť na obecných pozemkoch za školou, starostka predpokladá, že ak pôjde všetko podľa plánu, stavať by sa malo už na jar.



Okrem toho chcú v obci tento rok spracovať aj projekt pre Plán obnovy na energetickú obnovu miestnej základnej školy s materskou školou. "Je to aj preto, že rekonštrukciu tohto veľkého objektu nám pre malý počet žiakov v škole nemôže ministerstvo školstva podporiť," priblížila starostka. Náklady na obnovu predpokladá na úrovni jedného milióna eur.



Cerovo má aktuálne 564 obyvateľov, z čoho asi pätinu tvorí rómska komunita. Základnú školu s materskou školou postavili pred 50 rokmi, dnes ju navštevuje dohromady 71 detí a žiakov.