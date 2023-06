V Českom Brezove má na kopci Hrb vyrásť rozhľadňa

České Brezovo 14. júna (TASR) - V Českom Brezove v okrese Poltár chcú postaviť rozhľadňu na kopci Hrb. Na vrchol tohto približne 400 metrov vysokého kopca, ktorý sa nachádza iba niekoľko sto metrov od obce, vedie chodník. Samospráva na stavbu získala 52.772 eur od Miestnej akčnej skupiny (MAS) Hornohrad.



"Tento rozpočet bol vypočítaný ešte pred zdražovaním stavebného materiálu. Ak sa ale cena stavby výrazne zvýši, budeme ju prehodnocovať," povedal TASR starosta Ivan Miko.



Rozhľadňa z dreva by podľa neho mohla prilákať do obce turistov, pretože nikde v okolí podobná nie je. "Najbližšia je na vrchu Maginhrad pri Rimavskej Sobote," pripomenul.



Keďže rozhľadňa sa má nachádzať v blízkosti obce a prístup k nej je veľmi dobrý, mohli by na ňu podľa neho chodiť aj rodiny s malými deťmi.