Zahlasovať v českých parlamentných voľbách sa bude dať aj z Bratislavy

Bratislava 14. júna (TASR) - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky môžu štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade v Bratislave, na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. České veľvyslanectvo v tejto súvislosti informuje, že žiadosť o zápis do zoznamu je potrebné doručiť ambasáde najneskôr do 29. augusta.



Voliči, ktorí budú hlasovať na zastupiteľských úradoch v zahraničí, teda i v Bratislave, budú voliť kandidátov Ústeckého kraja. "Tento kraj určila žrebovaním štátna volebná komisia ako kraj, ktorému budú podriadené všetky zvláštne volebné okrsky v zahraničí," vysvetľuje zastupiteľstvo na webe.



Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia v piatok 8. a v sobotu 9. októbra 2021.