V českých parlamentných voľbách budú voliči hlasovať aj v Bratislave

Bratislava 7. októbra (TASR) – V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky budú môcť štátni občania ČR voliť aj na zastupiteľskom úrade v Bratislave. Voľby sa uskutočnia v piatok 8. októbra (14.00 - 22.00 h) a v sobotu 9. októbra (8.00 - 14.00 h), ambasáda má avizovaný značný záujem voličov.



Voliči budú môcť voliť na voličský preukaz, prípadne, ak sú zapísaní do zvláštneho zoznamu vedeného zastupiteľským úradom. Do stanovenej lehoty (29. 8.) sa do tohto zoznamu zapísalo 554 voličov.



Hlasy vhodené do urny v priestoroch českej ambasády budú rozhodovať o kandidátoch Ústeckého kraja. „Tento kraj určila žrebovaním štátna volebná komisia ako kraj, ktorému budú podriadené všetky zvláštne volebné okrsky v zahraničí," vysvetľuje zastupiteľstvo na webe.