V charitatívnom behu Podeľme sa! športovci symbolicky zdolali rekord

Štafeta s Kuzminovou i Sahajdom symbolicky prekonala Štefkov rekord

Košice 28. júna (TASR) – Desiatky slovenských bežcov v nedeľu popoludní v centre Košíc spoločne v štafetovom behu symbolicky zdolali slovenský rekord v maratóne. Išlo o súčasť charitatívneho projektu Podeľme sa! so zbierkou na pomoc rodinám v núdzi. Výsledný čas na časomiere ukazoval hodnotu 2:03:15, čiže o viac ako šesť minút lepší ako rekord maratónca Róberta Štefka z roku 1998.Na viac ako 42 kilometrovej trati sa vystriedali atléti aj športovci z iných odvetví, medzi nimi samotný držiteľ rekordu Štefko, najlepší súčasný slovenský vytrvalec Tibor Sahajda či trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová. Záverečné metre bežali aj Jozef Mikloško a kňaz Peter Gombita, predstavitelia organizácií Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ohrozeným rodinám.Charitatívny beh vznikol z iniciatívy košického Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v súvislosti s dôsledkami pandémie nového koronavírusu na tých najchudobnejších, ako je strata práce, či dokonca strechy nad hlavou. Trasa kilometrového úseku, na ktorom sa športovci striedali, viedla od Dolnej brány na Hlavnej ulici k morovému stĺpu Immaculata a naspäť. Podujatie sa konalo v priaznivom počasí a sledovali ho početní diváci.uviedol pre TASR riaditeľ MMM Branislav Koniar.Pomôcť ohrozeným rodinám je možné prispením cez darcovský portál www.podelmesa.org, zbierka pokračuje až do 4. októbra - deň konania MMM.dodal Koniar.