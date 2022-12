V charitnom dome v Košiciach podávali ľuďom bez domova kapustnicu

Košice 20. decembra (TASR) - Predvianočnú kapustnicu podávali ľuďom bez domova v košickom Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici v utorok. Tradičné stretnutie na konci roka zorganizovala Arcidiecézna charita Košice (ACHK). Podujatie sa začalo svätou omšou, celebroval ju košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.



Takéto posedenie organizujú pravidelne od roku 2005, odkedy zariadenie otvorili. Riaditeľ ACHK Cyril Korpesio pripomenul, že sa ho zúčastňujú všetci, ktorí tu žijú. "Naša kapacita 82 ľudí je naplnená. Keď boli veľmi veľké zimy, boli aj roky, keď sme prijali aj viacerých, no priestory sú značne obmedzené," povedal s tým, že aj v letných mesiacov majú prevažne plnú kapacitu. Dodal, že okrem samotných obyvateľov charitného domu pozývajú k spoločnému stolu aj miestnych politikov, a to aby vnímali situáciu ľudí bez domova a ich rozhodnutia následne pozitívne vplývali na sociálnu oblasť.







Podľa Bobera sa takýmto podujatím chcú priblížiť ľuďom bez domova. "Musíme si navzájom niesť bremená a zo svojho šťastia dať tomu druhému. Chceme nadvihnúť ich úroveň a povedať, že dôstojnosť človeka je to najväčšie, čo môžu mať," uviedol. Okrem ľudských práv či práva na život upriamil pozornosť aj na právo na šťastie. "Týchto ľudí treba dvíhať a my sme tu preto, aby sme ako starší bratia, možno i trošku solventnejší a schopnejší, im nielen popriali, ale aj pracovali na ich budúcom šťastí a ukázali, že sme na ich strane a že im chceme pomôcť znášať reálie ich ťažkého života," dodal.



Charitnému domu hrozil pre zlý technický stav priestorov zánik, v súvislosti s tým v uplynulých rokoch zrealizovali viacero opatrení. Pokus o výstavbu nového útulku bol neúspešný. Podľa Korpesia sa už pripravovala nová štúdia. "Boli by sme radi, keby sme mali nové väčšie priestory s kapacitou aspoň 150 ľudí. Hovorí sa, že v Košiciach je potrebné postaviť zariadenia s celkovou kapacitou približne 1000 ľudí. Bola by to úplne iná práca v oblasti krízovej intervencie," doplnil s tým, že pracovať s toľkými ľuďmi sa na ulici nedá.