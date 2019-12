V Košiciach hostili ľudí bez domova kapustnicou

Košice 19. decembra (TASR) – Predvianočnú kapustnicu podávali ľuďom bez domova vo štvrtok v košickom Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici. Tradičné stretnutie na konci roka zorganizovala Arcidiecézna charita Košice (ACHK). Podujatie sa začalo svätou omšou, celebroval ju arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.



„Chceme akosi vidieť túto biedu, ktorá sa svetu niekedy neotvára tak viditeľne. Prichádzame ich pred veľkými sviatkami navštíviť, popriať im takisto Božie požehnanie, aby vo svojom živote vedeli hľadať cestu ako z biedy von. My sa zase povzbudzujeme, aby sme prichádzali s otvorenou náručou a s určitým pochopením, ale tiež hľadať prostriedky a ľudí, ktorí sa zaangažujú za odstraňovanie biedy na svete,“ povedal Bober pre TASR.



Na stretnutí s ľuďmi bez domova, ktorí žijú na Bosákovej ulici, boli okrem iných aj zástupcovia mesta, niektorých mestských častí či Košického samosprávneho kraja. Kapustnicu bezdomovcom servíroval i primátor Jaroslav Polaček.



Bober poukázal aj na zlý technický stav priestorov a hrozbu zániku charitného domu na Bosákovej ulici. Podľa jeho slov majú spolu s mestom v pláne vybudovať taký útulok pre ľudí bez domova, aby bol dôstojný.



Nový charitný dom mal vzniknúť na Jarmočnej ulici v Košiciach. Po nevôli viacerých obyvateľov tejto lokality a petícii mestské zastupiteľstvo prenájom pozemkov na jeho výstavbu opakovane neschválilo. „Dnes útvar hlavného architekta pripravuje nové štúdie, hľadáme nové pozemky. Jedna z možností je, že priestor by sme možno našli aj tu, niekde v okolí Bosákovej ulice. Je to však rokovanie s povodím či železnicami, ktoré majú svoje prirodzené nároky a ochranné pásma. Ale ja sa tej myšlienky nevzdávam,“ uviedol Polaček.



Uvedený charitný dom po prijatí novej legislatívy nevyhovuje viacerým bezpečnostným normám. Ako predtým povedal riaditeľ ACHK Cyril Korpesio, v daných priestoroch sa nedajú splniť. Podľa jeho slov však zrealizovali viacero opatrení, napríklad nové únikové východy. „Dobrá správa je, že sme tu tento rok znovu. Minulý rok som nevedel, či tu takto ešte budeme. Je nádej, že možno budúci rok nájdeme nejaké spoločné riešenia. Som človek, ktorý verí v nádej a ktorý neverí v to, že sa niečo nedá spraviť,“ povedal.