V Charitnom dome sv. Štefana v Snine pokračujú v online aktivitách

Snina 1. júna - Aj Medzinárodný deň detí (MDD) oslavujú v Charitnom dome sv. Štefana v Snine na diaľku. Ako TASR za Arcidiecéznu charitu Košice informovala Silvia Hrabčáková, rovnako ako v uplynulých mesiacoch sa zamestnanci so svojimi mladými so zdravotným znevýhodnením spojili prostredníctvom online nástrojov.



Charitný dom je od marca pre svojich prijímateľov a ich rodiny z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy novým koronavírusom zatvorený. „Práve v tomto čase potrebujeme čo najviac pomôcť rodičom, aby prežili aktívne a plnohodnotne ten čas so svojimi deťmi so zdravotným znevýhodnením doma. Spoločne s kolegami sme im pripravovali rôzne úlohy, pracovné listy a natáčali videá pre našich mladých. Aby sme boli stále v kontakte a stále v spojení,“ uviedla vedúca Charitného domu sv. Štefana v Snine Janka Kozejová. Aktivity a spojenie realizovali na sociálnych sieťach a pracovné listy doručovali zamestnanci priamo domov k prijímateľom. Jednotlivé aktivity si rozdelili do viacerých tematických okruhov. Mladí sa tak mohli na diaľku aktivizovať v rámci hudobného okienka či logopédie. Podľa videí si mohli zacvičiť s fyzioterapeutom a miestni kapláni a kňazi im prednášali duchovné slovo.



Ako Kozejová dodala, začiatky situácie súvisiacej s novým koronavírusom sprevádzali obavy. „Teraz môžem povedať, že ten čas bol hodnotný. Spustili sme projekty a prišlo toľko inšpiratívnych nápadov a možností, do ktorých by sme sa určite nepustili, ak by sme neboli prinútení situáciou,“ doplnila.