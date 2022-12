V chirurgickom pavilóne ÚVN spustili modernizáciu za 20 miliónov eur

Ružomberok 6. decembra (TASR) – Chirurgický pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku, ktorý vlani postihol požiar, zrekonštruujú a zmodernizujú. Celkové náklady očakávajú na úrovni približne 20 miliónov eur. Stavebné práce spustili v týchto dňoch. Na tlačovej konferencii vo vojenskej nemocnici o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že rekonštrukcia by mala trvať do konca roka 2023.



Ako zhodnotil minister, ide o jednu z najzásadnejších a najväčších rekonštrukcií vo vojenskej nemocnici za dlhé roky. Práce budú financovať z viacerých zdrojov. "Z celkovej sumy 20 miliónov eur bude 17,6 milióna eur preplatených z eurofondov a 2,4 milióna uhradí ministerstvo obrany zo svojej kapitoly. Zásadnou čiastkou prispeli aj súkromné spoločnosti," skonštatoval.



Stavebné úpravy sa týkajú priestorov kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, tiež lôžkových oddelení na klinikách ortopédie a úrazovej chirurgie, chirurgie a neurochirurgie. Obnovovať budú aj zhorenú časť strechy a vybudujú ambulancie urgentného príjmu. "To ale nie je jediná stavba, ktorá v súčasnosti prebieha vo vojenskej nemocnici. V horizonte niekoľkých mesiacov bude dokončená zásadná rekonštrukcia na infektológii a patológii," dodal Naď.



Riaditeľ ÚVN Robert Rusnák podotkol, že modernizácia a rekonštrukcia pavilónu je historickým momentom. Zdôraznil, že pre pacientov aj personál prinesie pozitívne momenty v nejednoduchej dobe. Riaditeľ nemocnice podľa svojich slov verí, že sa do konca budúceho roka podarí dokončiť obnovu pavilónu a takisto aj ďalšie projekty, ktoré plánujú. "Chceme, aby sa nemocnica postupne posúvala technicky dopredu a bola čo najbližšie pacientom," povedal.



Požiar v chirurgickom pavilóne ÚVN vypukol 17. októbra minulého roka. Príčinou boli problematické elektrické rozvody. Časť budovy, ktorú poškodil oheň, využívali ako ubytovacie kapacity a kancelárske priestory pre zdravotnícky personál. Centrálne operačné sály požiar nezasiahol.