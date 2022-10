V Chminianskych Jakubovanoch hlasujú na odlišných hlasovacích lístkoch

Prešov 29. októbra (TASR) - V obci Chminianske Jakubovany v okrese Prešov pristúpila prešovská okresná volebná komisia k označeniu hlasovacích lístkov nad rámec zákona. Rovnako tam riešila vzdanie sa členstva v okrskovej volebnej komisii jedného z členov. Zvyšné okresné volebné komisie ani polícia nezaznamenali v Prešovskom kraji problémy v súvislosti so spojenými samosprávnymi voľbami. TASR to potvrdili polícia a jednotlivé okresné volebné komisie.



"Všetky volebné miestnosti boli otvorené. Práve som sa vrátila z Chminianskych Jakubovian, Vzhľadom na to, že sme tam mali hlásený incident, sme si to chceli overiť, aby začiatok volieb prebehol regulárne a v súlade so zákonom," uviedla pre TASR predsedníčka Okresnej volebnej komisie v Prešove Monika Platková.



Jeden z členov komisie sa podľa jej slov v piatok (28. 9.) vzdal členstva a dnes prišiel namiesto neho človek, ktorý však nebol navrhovaný ako náhradník. "Vzhľadom na to, že je dostatočný počet členov, to je viac ako päť, ostalo to v počte, ako to bolo," vysvetlila Platková.



V súvislosti s podozrením s manipuláciou s hlasovacími lístkami, ku ktorej malo dôjsť v obci počas týždňa, okresná volebná komisia prijala uznesenie a upravila ich. Jeden z balíčkov bol otvorený.



"V záujme transparentnosti a zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí sme hlasovacie lístky dodatočne upravili tak, aby ich nebolo možné zameniť s hlasovacími lístkami, ktoré mohli byť prípadne odcudzené. Označili sme ich nad rámec zákona. Dnes ráno, dve hodiny pred začiatkom volieb, sme ich doručili na obecný úrad z Okresného úradu v Prešove," doplnila Platková.



Okresné volebné komisie v Bardejove, Humennom, Stropkove, Svidníku a vo Vranove nad Topľou potvrdili, že boli otvorené všetky volebné miestnosti a nezaznamenali žiadne komplikácie.



Voliči si v sobotu po prvý raz v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí a samosprávnych krajov. Hlasovanie je možné len v mieste svojho trvalého bydliska a volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.