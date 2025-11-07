< sekcia Regióny
V Chorvátskom Grobe otvorili nový komunitný park
Autor TASR
Chorvátsky Grob 7. novembra (TASR) - Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor - Park 5 Element. Doteraz nevyužívaná plocha má po revitalizácii ponúknuť miesto oddychu, stretávania, terénneho vzdelávania a relaxu pre obyvateľov všetkých vekových kategórií.
„Podarilo sa nám premeniť zanedbaný priestor na park, ktorý obyvateľom prinesie potešenie, stane sa miestom stretávania generácií a posilní našu komunitu,“ uviedla v tejto súvislosti starostka obce Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová.
Práce na vzniku komunitného parku zastrešilo Občianske združenie (OZ) Srdcom pre Grob v spolupráci s obcou, partnermi a dobrovoľníkmi. Projekt zahŕňal úpravy terénu, spevnenie plôch, položenie trávnika, výsadbu 700 rastlín a výstavbu chodníkov, výbehu pre psov či exteriérovej šachovnice.
Medzi partnermi bola aj spoločnosť Budimex, ktorá v blízkosti obce realizuje výstavbu kľúčovej križovatky diaľnic D1 a D4.
