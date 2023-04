V Chorvátskom Grobe otvorili prvú telocvičňu, stála vyše 2 milióny eur

Bratislava 18. apríla (TASR) - V Chorvátskom Grobe v utorok otvorili prvú telocvičňu. Niekoľko stoviek detí zo základných škôl muselo v obci s vyše 7400 obyvateľmi dosiaľ cvičiť v triedach alebo na školských dvoroch. Výstavba stála viac ako dva milióny eur, Fond na podporu športu prispel sumou 910.000 eur. TASR o tom informoval manažér komunikácie a podujatí obce Peter Matula.



"Našou snahou je umožniť tunajším deťom športovať, rozvíjať ich pohybové aktivity a hľadať potenciálne športové talenty," uviedla starostka Chorvátskeho Grobu Vladimíra Vydrová. Obec chce podporovať šport aj vytvorením nových krúžkov alebo aj športových klubov v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami, športovými asociáciami a profesionálnymi klubmi.



Starostka vyzdvihla aj zelené prvky novej telocvične, ako sú vsakovacie objekty, možnosť inštalácie fotovoltiky na streche či strešná záhrada na prepojovacom objekte telocvične so školou. "Stromy a rastliny boli vysadené aj v bezprostrednom okolí. Spolu sme vysadili 1360 rastlín, ktoré pomôžu s likvidáciou prebytočnej dažďovej vody a zároveň vydržia aj výraznejšie suchá," priblížila.



S výstavbou novej telocvične na Školskej ulici obec začala v októbri 2021, dokončená bola vo februári a skolaudovaná začiatkom apríla 2023. Okrem športových aktivít má slúžiť aj na rôzne spoločenské a kultúrne akcie. Hľadisko má kapacitu viac ako 140 divákov.



Miestna samospráva v súčasnosti stavia aj druhú telocvičňu, a to pri Základnej škole s materskou školou Javorová alej, v časti Čierna Voda. Dostavaná by mala byť v septembri tohto roku. Fond na podporu športu na jej výstavbu prispel podľa Matulu sumou 498.728 eur.