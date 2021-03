V Chorvátskom Grobe plánujú postaviť rezidenčnú zónu Park City Living

Chorvátsky Grob 18. marca (TASR) – V obci Chorvátsky Grob (okres Senec) plánujú postaviť rezidenčnú zónu Park City Living s bytovými domami, obchodmi, školskými i zdravotníckymi zariadeniami, športovými i kultúrnymi centrami, reštauráciou či športoviskami. Predpokladané investičné náklady sa pohybujú na úrovni zhruba 250 – 300 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Alizé Property na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Rezidenčnú zónu plánujú vybudovať južne od zástavby obce a severne od hospodárskeho areálu v lokalite Triblavina. "Južná časť územia susedí s vodným tokom Čierna voda, západná časť s poľnohospodársky využívanými plochami, východná a juhozápadná časť s udržiavanými plochami určenými pre budúcu zástavbu," píše sa v zámere. Pozemok, kde sa má stavať, je momentálne nezastavaný.



Celková plocha riešeného územia je na ploche 282.975 metrov štvorcových (m2). Zastavaná plocha navrhovaných objektov je na úrovni 59.322 m2. Vybudovať sa tu má 4977 parkovacích miest, z toho 4857 má byť v podzemných parkovacích garážach a v parkovacom dome.



Investor predpokladá spustenie výstavby v roku 2023 a jej ukončenie o tri roky neskôr. V projekte ráta so sekciovými bytovými domami, ktoré majú vytvárať otvorené, respektíve polootvorené obytné bloky. Vo vnútroblokoch majú byť vytvorené plochy pre súkromnú a poloverejnú zeleň, priestory pre komunitné záhrady, pre rekreáciu a relax s detskými ihriskami a športoviskami.



"Hlavný kompozičný prvok zástavby bude tvoriť komunikačná os budúcej ulice 'Javorová alej' lokalizovanej vo východnej časti riešeného územia," spresnil investor. Kompozičným prvkom pre rozvoľnenú zástavbu blokovými bytovými domami má byť nový líniový verejný park, ktorý má prepájať jednotlivé skupiny bytových domov rôznymi formami novej zelene, verejné priestory so spevnenými plochami, prvky drobnej architektúry a kiosková forma občianskej vybavenosti.



Výstavbou rezidenčnej zóny má dôjsť aj k vybudovaniu kompletnej novej dopravnej a technickej infraštruktúry zóny Triblavina. Investor deklaruje, že existujúca obecná technická infraštruktúra nebude zámerom zaťažená. Tvrdí tiež, že projekt zachová okolité prírodné a krajinné prvky.



Zámer je predložený v dvoch variantoch. Developer sa prikláňa k druhému variantu, ktorý obsahuje viac zelených plôch, optimálnejšie rieši odvádzanie dažďových vôd a navrhuje izolačné prvky obvodového plášťa stavby, ktoré zabezpečia ekonomicky a ekologicky vhodnejšie riešenie prevádzky stavby.