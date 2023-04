V Chorvátskom Grobe rátajú s deviatimi bytovými domami a škôlkou

Bratislava/Chorvátsky Grob 21. apríla (TASR) - Na spojnici medzi obcou Chorvátsky Grob a jej miestnou časťou Čierna Voda by mal vyrásť komplex deviatich bytových domov doplnených o predškolské zariadenie. Vyplýva to zo zámeru obytného súboru Monarská alej II, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



V bytovom komplexe sa ráta s trojpodlažnými objektmi so štvrtým ustúpeným podlažím a necelou päťdesiatkou bytov. "Verejný priestor má odzrkadliť potreby súčasnej spoločnosti, čo majú zabezpečiť verejné priestory zelene, parkov, jazierka, priestory na venčenie psov, šport i individuálnu rekreáciu, námestie a sieť okružných peších trás," uvádza predkladateľ.



Predpokladaný začiatok výstavby je v marci 2024, výstavba by mala trvať tri roky.