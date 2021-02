V Chorvátskom Grobe testujú vrecový zber odpadu

Chorvátsky Grob 24. februára (TASR) – V obci Chorvátsky Grob (okres Senec) na Hornodvorskej ulici otestujú do 21. marca nový vrecový systém zberu odpadu. Cieľom je transparentnejší a férovejší spôsob platby za smeti. Samospráva tak chce dosiahnuť, aby každý zaplatil za to, čo vyprodukuje.



Obec sa k testovaniu nového systému zberu odpadu dostala, keď riešila, ako zabezpečiť zákonom stanovenú frekvenciu zvozu kuchynského odpadu jedenkrát týždenne. "Jeho zber je špecifický a ekonomicky tak náročný, že môže spôsobiť až zdvojnásobenie poplatku za smeti," upozornila samospráva na svojom webe, ktorá sa rozhodla zapojiť do testovania zber všetkých základných druhov odpadu. Keďže musia obecní pracovníci raz týždenne odviezť kuchynský odpad, chce ich využiť aj na zber iných druhov odpadu z domácností.



Obyvatelia Hornodvorskej dostali bezplatne nádoby na kuchynský odpad a vrecia rôznych veľkostí a farieb. Označené sú QR kódom. Na zber si obec každú stredu zapožičia dodávku. "Obyvatelia môžu pred svoje domy vykladať rôzne druhy odpadu, podmienkou však je, že odpad musí byť uložený vo vreci s nálepkou - QR kódom. Obecní pracovníci pozberajú vrecia s odpadom a odvezú ich na zberné miesto. Tam sa všetko odváži a údaje sa prenesú do databázy," vysvetlila obec. Odpad bude následne zberovými spoločnosťami odvážaný vo veľkokapacitných kontajneroch na ďalšie spracovanie. Aj to má mať vplyv na zníženie nákladov na odpad.



Chorvátsky Grob, ktorý sa inšpiroval obcou Košeca (okres Ilava), cez testovanie preverí ekonomickú a logistickú udržateľnosť navrhovaného vrecového systému zberu. Samospráva deklaruje, že v prípade úspechu by sa nový systém mohol nasadiť v celej obci, čím sa má podariť udržať poplatky za odpad na akceptovateľnej úrovni. Náklady na odpadové hospodárstvo budú podľa obce totiž v budúcnosti iba rásť. "Výsledky z testovacej prevádzky budú podkladom pre rokovanie komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie i bezpečnosť a poslancov," uviedla obec s tým, že plánuje aj verejnú diskusiu.