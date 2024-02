V Chorvátskom Grobe vznikne fitpark s detským a workoutovým ihriskom

Bratislava 6. februára (TASR) - V Chorvátskom Grobe (okres Senec) má vzniknúť fitpark s detským a workoutovým ihriskom. Dlhoročnú ideu sa v obci rozhodli posunúť o krok bližšie k realizácii a nechali vypracovať architektonickú štúdiu. Architektonický návrh je v štádiu preklopenia do projektovej dokumentácie s vypracovaním finálneho rozpočtu. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj na svojom webe.



"Verím, že tento projekt podporí aktívny životný štýl obyvateľov všetkých vekových skupín a takisto prispeje k pozitívnej atmosfére v našej komunite," poznamenala starostka obce Vladimíra Vydrová.



Projekt by mal poskytnúť priestor na športové, rekreačné a spoločenské aktivity. Skladba povrchov a štruktúra zelene vychádzajú z princípov trvalej udržateľnosti a minimalizácie zásahov do životného prostredia. Všetky povrchy okrem gumovej dopadovej vrstvy sú "nasiakavé", preferujú lokálne druhy rastlín a udržateľné stavebné materiály s možnosťou ich demontáže.



V rámci fitparku je navrhnutá športová zóna so samostatnou trávnatou plochou na pohybové aktivity, street workout, atletickou dráhou či altánkom. Návrh počíta aj s parkovou alejou s drevinami, zavlažovaním, smetnými košmi, mobiliárom a osvetlením. V rámci detského ihriska je navrhnutá športová zóna na basketbal, street workout či stolný tenis. Súčasťou by malo byť aj detské ihrisko, pieskovisko či lanová dráha. Návrh hovorí aj o komunitnej a bylinkovej záhrade, pitnej fontánke či záhradnej sprche.