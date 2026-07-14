Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Regióny

V Chrabranoch horel balíkovač slamy a strnisko

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22.000 eur.

Autor TASR
Chrabrany 14. júla (TASR) - V katastri obce Chrabrany v okrese Topoľčany horel balíkovač slamy a strnisko. Požiar vypukol v pondelok (13. 7.) krátko po 19. hodine. Hasiči po príchode na miesto požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých hasebných prúdov, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.

Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Topoľčanoch, ale aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Chrabrany a Kovarce. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22.000 eur.
.

Neprehliadnite

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v utorok 14. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela olympijská víťazka v biatlone