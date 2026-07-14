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V Chrabranoch horel balíkovač slamy a strnisko
Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22.000 eur.
Autor TASR
Chrabrany 14. júla (TASR) - V katastri obce Chrabrany v okrese Topoľčany horel balíkovač slamy a strnisko. Požiar vypukol v pondelok (13. 7.) krátko po 19. hodine. Hasiči po príchode na miesto požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých hasebných prúdov, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.
Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Topoľčanoch, ale aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Chrabrany a Kovarce. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22.000 eur.
Pri udalosti zasahovali hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Topoľčanoch, ale aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Chrabrany a Kovarce. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22.000 eur.