V chránenom areáli Šranecké piesky niekto vyhodil viacero pneumatík

Bratislava 10. mája (TASR) - V chránenom areáli Šranecké piesky s tretím stupňom ochrany niekto vyhodil viacero pneumatík. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR. Podnet postúpila na príslušný okresný úrad, ktorý pneumatiky promptne odstránil.



Veľkú kopu pneumatík v marci pri prechádzke objavila obyvateľka Malaciek. Čiernu skládku sa rozhodla nahlásiť Zelenej linke. "Pri nahlasovaní je dôležité uviesť presnú lokalitu odpadu (GPS súradnice, adresu či mapku s vyznačeným miestom) povahu odpadu, pôvodcu (ak je známy) a ak je to možné fotografie miesta," priblížila.



Environmentalisti tvrdia, že ojazdené pneumatiky predstavujú významný zdroj druhotných surovín. Z recyklátu sa vyrábajú gumové rohože na detské ihriská či dlažba do konských stajní. "Ak sa pneumatiky ocitnú v našej prírode, môžu tu spôsobiť znečistenie pôdy či podzemných vôd ťažkými kovmi, ktoré sa v nich nachádzajú," upozornili.



Nelegálne skládky možno nahlásiť cez aplikáciu TrashOut, ktorá dokáže zaznamenať GPS súradnice, umožňuje pridať fotografiu a označiť povahu skládky. Zelená linka bude na základe oznámenia informovať príslušný orgán. Stav skládky možno naďalej sledovať v aplikácii. Ďalšou z možností je podanie písomného oznámenia na príslušný úrad zaoberajúci sa životným prostredím. To musí obsahovať dátum nájdenia nelegálnej skládky, jej opis, polohu, prípadne pôvodcu.