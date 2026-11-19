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V Chránenom vtáčom území Sysľovské polia napočítali 638 dropov
Dnes už viac ako desať percent CHVÚ Sysľovské polia tvoria biotopy vhodné pre dropy.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - V Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia napočítali 638 dropov. Viac ich na Slovensku naposledy zaznamenali v roku 1973, keď ich napočítali 697. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife s tým, že dropom nedávno hrozilo na Slovensku vyhynutie.
„V roku 1996 zostávalo v celom trojmedzí Slovenska, Rakúska a západného Maďarska posledných 129 dropov. Kým v Rakúsku a Maďarsku sa vďaka podpore poľnohospodárov začali obnovovať ich biotopy, na Slovensku obnova dlho viazla. V rokoch 2006 až 2015 nebol na Sysľovských poliach ani jediný hektár vhodného hniezdneho biotopu, dropy na Slovensku preto (okrem roku 2010) nehniezdili. Zlom nastal v roku 2017, keď SOS zatrávnila prvý hektár,“ priblížili ornitológovia.
Pokračujú, že s tvorbou vhodných biotopov pre dropa pomohla aj Štátna ochrana prírody SR, keď obnovila svoje plochy. Išlo o viac ako šesť hektárov. Národná diaľničná spoločnosť obnovila 37 hektárov v roku 2021 ako kompenzáciu za výstavbu diaľnice D4. Mesto Bratislava vytvorilo od roku 2023 viac ako 60 hektárov biotopov pre dropy. Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo podporu pre poľnohospodárov hospodáriacich v prospech dropa.
„Dnes už viac ako desať percent CHVÚ Sysľovské polia tvoria biotopy vhodné pre dropy. Rozsiahle polia navyše rozdeľujú biopásy, na ktorých dropy nachádzajú potravu a odpočívajú,“ tvrdia odborníci. Na Sysľovských poliach podľa nich v zime nachádzajú útočisko viac ako tri štvrtiny všetkých dropov z Rakúska, zo západného Maďarska a Slovenska. Je to aj vďaka pestovaniu repky poľnohospodármi z Podielnického družstva Dunaj na vhodných plochách a pokoju, ktorý v území rešpektujú návštevníci.
„Z miesta, kde sme sa s dropom takmer lúčili, sa stalo jedno z jeho najdôležitejších útočísk v strednej Európe a jediné miesto na celom svete, kde dropy pribúdajú. Máme tak nádej, že sa opäť rozšíri aj na ďalšie miesta Slovenska,“ podotkli ornitológovia. Doplnili, že na to, aby úspech pokračoval, je nevyhnutné zachovať dostatočne motivačnú podporu pre poľnohospodárov.
„V roku 1996 zostávalo v celom trojmedzí Slovenska, Rakúska a západného Maďarska posledných 129 dropov. Kým v Rakúsku a Maďarsku sa vďaka podpore poľnohospodárov začali obnovovať ich biotopy, na Slovensku obnova dlho viazla. V rokoch 2006 až 2015 nebol na Sysľovských poliach ani jediný hektár vhodného hniezdneho biotopu, dropy na Slovensku preto (okrem roku 2010) nehniezdili. Zlom nastal v roku 2017, keď SOS zatrávnila prvý hektár,“ priblížili ornitológovia.
Pokračujú, že s tvorbou vhodných biotopov pre dropa pomohla aj Štátna ochrana prírody SR, keď obnovila svoje plochy. Išlo o viac ako šesť hektárov. Národná diaľničná spoločnosť obnovila 37 hektárov v roku 2021 ako kompenzáciu za výstavbu diaľnice D4. Mesto Bratislava vytvorilo od roku 2023 viac ako 60 hektárov biotopov pre dropy. Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo podporu pre poľnohospodárov hospodáriacich v prospech dropa.
„Dnes už viac ako desať percent CHVÚ Sysľovské polia tvoria biotopy vhodné pre dropy. Rozsiahle polia navyše rozdeľujú biopásy, na ktorých dropy nachádzajú potravu a odpočívajú,“ tvrdia odborníci. Na Sysľovských poliach podľa nich v zime nachádzajú útočisko viac ako tri štvrtiny všetkých dropov z Rakúska, zo západného Maďarska a Slovenska. Je to aj vďaka pestovaniu repky poľnohospodármi z Podielnického družstva Dunaj na vhodných plochách a pokoju, ktorý v území rešpektujú návštevníci.
„Z miesta, kde sme sa s dropom takmer lúčili, sa stalo jedno z jeho najdôležitejších útočísk v strednej Európe a jediné miesto na celom svete, kde dropy pribúdajú. Máme tak nádej, že sa opäť rozšíri aj na ďalšie miesta Slovenska,“ podotkli ornitológovia. Doplnili, že na to, aby úspech pokračoval, je nevyhnutné zachovať dostatočne motivačnú podporu pre poľnohospodárov.