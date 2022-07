V Čičmanoch oslávili 750. výročie prvej písomnej zmienky

Čičmany 9. júla (TASR) - Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky otvorili v sobotu v obci Čičmany (okres Žilina) krojovaným sprievodom. Podľa starostky Ivety Michalíkovej v ňom bolo aj veľa rodákov, ktorých srdce stále ťahá do obce svetoznámej maľovanými zrubovými drevenicami a ornamentmi.



Celodenný program ponúkol návštevníkom svätú omšu, vystúpenia ľudových hudieb, folklórnych súborov aj hudobných skupín. "V súčasnosti žije v obci 121 obyvateľov a ročne ju navštívi 35.000 turistov. Čičmianskych dreveníc zostalo osem desiatok, vzory na niektorých sú zapísané v nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska. Pôvodní majitelia už zomreli a drevenice si opravujú ich dedičia. Ale chcem zdôrazniť, že nie sme skanzen. Sme dedina, kde žijú ľudia, chodia turisti, kuriéri aj doprava," povedala starostka.



Za zlomové udalosti v histórii obce s 1300 obyvateľmi považuje najmä vojny a dva požiare, pri ktorých vyhorel celý dolný koniec. "Obec sa začala vyľudňovať. Ľudia odišli do sveta, do susedných dedín. Rozpŕchli sa, lebo boli bez príbytku a našli si nové bývanie. Ale určite sa sem všetci veľmi radi vracajú," podotkla Michalíková.



Primátor mesta Rajec Milan Lipka má k Čičmanom citový vzťah, pretože odtiaľ pochádzajú jeho starí rodičia. "Považujem Čičmany za top slovenskú destináciu cestovného ruchu. Po pandémii nového koronavírusu sa cestovný ruch v Čičmanoch trošku pozviechal, rovnako aj v Rajeckých Tepliciach a Rajeckej Lesnej. Ale nemyslím si, že nadobudol úroveň spred pandémie," skonštatoval Lipka.



Pripomenul, že obec má existenčné finančné problémy, preto Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rajecká dolina spustila aktivity na jej podporu a záchranu. "Dobrovoľná zbierka prostredníctvom transparentného účtu nám pomáha platiť elektrinu, plyn, opravy ciest, lebo z rozpočtu na to nemáme peniaze," dodala starostka.