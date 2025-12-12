< sekcia Regióny
V Cíferi HORELO auto, predbežná príčina je úmyselné zapálenie
Požiar nahlásili krátko po 3.00 h ráno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava/Cífer 12. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali v piatok nadránom pri požiari osobného automobilu pred rodinným domom v obci Cífer (okres Trnava). Oheň poškodil aj oproti stojace auto. Podľa predbežných zistení išlo o úmyselné zapálenie neznámou osobou. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
Požiar nahlásili krátko po 3.00 h ráno. Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že oheň zasiahol motorovú časť vozidla. „Hasiči požiar rýchlo lokalizovali a následne zlikvidovali. Počas celého zásahu monitorovali miesto termokamerou,“ priblížili z HaZZ.
Požiar spôsobil škodu vo výške asi 3500 eur, pričom hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 10.000 eur. „Pri udalosti zasahovali hasiči z hasičských staníc Trnava a Senica,“ doplnili.
Požiar nahlásili krátko po 3.00 h ráno. Hasiči po príchode na miesto udalosti zistili, že oheň zasiahol motorovú časť vozidla. „Hasiči požiar rýchlo lokalizovali a následne zlikvidovali. Počas celého zásahu monitorovali miesto termokamerou,“ priblížili z HaZZ.
Požiar spôsobil škodu vo výške asi 3500 eur, pričom hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 10.000 eur. „Pri udalosti zasahovali hasiči z hasičských staníc Trnava a Senica,“ doplnili.