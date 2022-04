V Cíferi pri Trnave Poliak rozbíjal okná i zaparkované autá

Cífer 11. apríla (TASR) - Trnavský policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu poškodzovania cudzej veci závažnejším spôsobom konania 36-ročného Poliaka. V obci Cífer pri Trnave napáchal na niekoľkých zaparkovaných osobných vozidlách a na objektoch škody, keď kameňmi a dlažobnými kockami rozbíjal sklené výplne. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Cudzinec prišiel do obce v piatok (8. 4.) krátko pred polnocou a za tri a pol hodiny stihol porozbíjať niekoľko zaparkovaných vozidiel. Niekoľkým Cíferčanom poškodil vstupné dvere a okná na domoch, ale aj sklenú výplň na dverách športovej haly. Škody za viac ako 550 eur si vyčíslil aj obchod s elektronikou, ktorý prišiel o dotykový monitor na výdajnom boxe," uviedla hovorkyňa. Napáchané škody na majetku si niektorí poškodení už predbežne vyčíslili a škody si odhadli na viac ako 4000 eur. Polícia naďalej prijíma od ľudí aj ďalšie prípady, očakáva, že napáchané škody a poškodených bude viac. Krátko po skutku nahlásilo poškodený majetok 17 občanov.



Muža zastavil miestny občan. "Podozrivý muž sa prechádzal po chodníku a správal sa agresívne. Na výzvy polície nereagoval, no nakoniec sa im podarilo muža stotožniť. Vzhľadom na jeho správanie použili policajti na jeho spacifikovanie služobné putá a osobu eskortovali na policajnú stanicu. Policajti ho podrobili orientačnej dychovej skúške, ktorú mal negatívnu. Zatiaľ nie je ani vylúčené, že osoba mohla konať pod vplyvom inej návykovej látky," uviedla Linkešová.



Vyšetrovateľ muža na základe dôkazov obvinil a spolu s obvinením predložil aj podnet, aby bol cudzinec stíhaný väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva v cele policajného zaistenia. Podľa súčasnej právnej kvalifikácie mu môže hroziť za nočné vyčíňanie v obci strata slobody na tri až osem rokov.