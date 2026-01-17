< sekcia Regióny
V Cigli a Handlovej sa uskutoční 50. ročník Pochodu vďaky SNP
Organizátori pripravili na rok 2026 pre všetky vekové kategórie záujemcov štyri pešie trasy v dĺžke od šesť do 15 kilometrov.
Autor TASR
Cigeľ/Handlová 17. januára (TASR) - V obci Cigeľ a v meste Handlová sa v sobotu koná jubilejný 50. ročník jedného z najväčších turistických podujatí na Slovensku Pochod vďaky SNP. Podujatím si turisti pripomenú udalosti z januára 1945, keď Cigeľ za pomoc partizánom prepadli nemecké trestné jednotky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.
Organizátori pripravili na rok 2026 pre všetky vekové kategórie záujemcov štyri pešie trasy v dĺžke od šesť do 15 kilometrov. „Z Cigľa sú to tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov, na handlovskej strane to bude jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke šesť kilometrov so začiatkom na Námestí baníkov,“ uviedla Paulínyová.
Osobná registrácia účastníkov trasy sa začala v Cigli a v Handlovej o 7.00 h v domoch kultúry. „Organizátori zabezpečili posilnené autobusové spoje z Handlovej a Prievidze do Cigľa a naspäť,“ podotkla. Slávnostné otvorenie Pochodu vďaky SNP sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.00 h za účasti hostí.
Novinkou na strane Cigľa má byť oceňovanie ľudí, ktorí prispeli a prispievajú k organizácii podujatia, vynovená pamätná izba venovaná SNP a na handlovskej strane Pochodu vďaky SNP bude pripravené pre turistov občerstvenie na Kriškovskej chate. „Pre nepriaznivé a nevyspytateľné klimatické podmienky sa organizátori zhodli, že nebudú pripravovať lyžiarske trasy,“ doplnila hovorkyňa.
História Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976. Na prvom ročníku akcie sa zúčastnilo spolu 39 účastníkov, piaty pochod vďaky v roku 1980 už absolvovalo 186 ľudí, na 25. ročníku sa zúčastnilo 1383 turistov, 45. ročník navštívilo takmer 2800 turistov. V januári 2025 malo podujatie 2217 registrovaných účastníkov, z ktorých 941 využilo možnosť elektronickej online registrácie.
Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, so Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.
Organizátori pripravili na rok 2026 pre všetky vekové kategórie záujemcov štyri pešie trasy v dĺžke od šesť do 15 kilometrov. „Z Cigľa sú to tri trasy v dĺžkach 15, desať a šesť kilometrov, na handlovskej strane to bude jedna trasa vhodná pre nenáročných turistov v dĺžke šesť kilometrov so začiatkom na Námestí baníkov,“ uviedla Paulínyová.
Osobná registrácia účastníkov trasy sa začala v Cigli a v Handlovej o 7.00 h v domoch kultúry. „Organizátori zabezpečili posilnené autobusové spoje z Handlovej a Prievidze do Cigľa a naspäť,“ podotkla. Slávnostné otvorenie Pochodu vďaky SNP sa uskutoční pri Pamätníku padlých v Cigli o 9.00 h za účasti hostí.
Novinkou na strane Cigľa má byť oceňovanie ľudí, ktorí prispeli a prispievajú k organizácii podujatia, vynovená pamätná izba venovaná SNP a na handlovskej strane Pochodu vďaky SNP bude pripravené pre turistov občerstvenie na Kriškovskej chate. „Pre nepriaznivé a nevyspytateľné klimatické podmienky sa organizátori zhodli, že nebudú pripravovať lyžiarske trasy,“ doplnila hovorkyňa.
História Pochodu vďaky SNP sa začala v roku 1976. Na prvom ročníku akcie sa zúčastnilo spolu 39 účastníkov, piaty pochod vďaky v roku 1980 už absolvovalo 186 ľudí, na 25. ročníku sa zúčastnilo 1383 turistov, 45. ročník navštívilo takmer 2800 turistov. V januári 2025 malo podujatie 2217 registrovaných účastníkov, z ktorých 941 využilo možnosť elektronickej online registrácie.
Podujatie organizuje obec Cigeľ v spolupráci s mestom Handlová, so Združením miest a obcí hornej Nitry, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Trenčianskym samosprávnym krajom a Klubom slovenských turistov regiónu Prievidza.